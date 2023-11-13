Полина Гагарина, «Агата Кристи», «Круиз» и «Чайф» — афиша в Хабаровске с 17 по 26 ноября

Такого «звездопада» краевой центр еще не видел! Сразу несколько популярных групп и артистов приехали в Хабаровск, эта неделя будет богата и на спектакли с именитыми актерами, и на концерты суперзвезд. Также ожидаются интересные мероприятия от наших, хабаровских деятелей искусства и культуры. Мы собрали для вас самое интересное на текущие десять дней — все подробности в афише от «МК».
В новом шоу «Навсегда» Полина представит новую временную историю своей жизни с самыми яркими ее моментами, запечатленными в невероятных инсталляциях, с космическим светом и масштабным живым звуком. Это будет показано через череду песен, отражающих разные периоды ее творчества. В шоу войдут как песни из нового, долгожданного альбома, так и уже полюбившиеся слушателям хиты в новом звучании.
«Платинум Арена», ул. Дикопольцева, 12. 17 ноября в 19:00. Стоимость билетов 2000—5900 рублей.
«Заточка» буквально врывается в Хабаровск, чтобы исполнить главные песни, а также презентовать новый альбом! В этом году коллективу исполнилось пять лет, и музыканты решили отпраздновать это на сцене, с которой они не только скажут, как и всегда, о самых важных вещах, но и потравят концертные байки и истории из былой юности вместе со своими фанатами.
Loona, ул. Тургенева, 46. 17 ноября в 20:00. Стоимость билетов 1900—6000 рублей.
Идея этого концерта возникла у группы спонтанно, поэтому лучше всего ему подошло название одной из известных песен «Чайфа» — «Внеплановый концерт». Музыканты споют редкие песни и всем известные хиты. Часть концерта будет акустической, другая часть заставит вас неистово отплясывать, даже сидя в мягком кресле. Давно замечено: на выступление «Чайфа» вы можете прийти в любом настроении, зато уйдете в гарантированно хорошем!
ДК профсоюзов, ул. Льва Толстого, 22. 19 ноября в 19:00. Стоимость билетов 3000—7000 рублей.
«Агата Кристи — 35 лет» (12+)
Концерт приурочен к празднованию 35-летнего юбилея одной из самых легендарных российских рок-групп. На песнях «Агаты Кристи» выросло несколько поколений меломанов, а знаменитые хиты могут напеть миллионы людей. Предстоящий концерт позволит открыть для себя творчество «Агаты Кристи» с новой стороны и станет уникальной возможностью очутиться в атмосфере 2008 года, когда группа праздновала свое двадцатилетие, а слухи о скором распаде только появлялись на свет.
ГДК, ул. Ленина, 85. 21 ноября в 19:00. Стоимость билетов 2000—5000 рублей.
«Русь Владимирская в песнях и танцах» (6+)
Государственный вокально-хореографический ансамбль «Русь» имени Михаила Фирсова в рамках юбилейного тура покажет уникальную концертную программу «Русь Владимирская в песнях и танцах», созданную к тысячелетию Суздаля.
В концерте преобладает форма вокально-хореографических композиций, где хореография и пение почти всегда равноценны. Программа построена на сочетании русского фольклора с элементами современных ритмов, с яркими сценическими зарисовками, музыкальными и хореографическими композициями, красочными декорациями и костюмами.
ГДК, ул. Ленина, 85. 24 ноября в 19:00. Стоимость билетов 400−700 рублей.
Музыка имеет огромное значение в кинематографе. Она не просто сопровождает фильмы, а создает целый мир, погружает нас в атмосферу кино и передает эмоции и чувства героев.
Хабаровчанам предлагают прийти на атмосферный концерт при свечах и отправиться в захватывающий музыкальный мир «Пиратов Карибского моря», почувствовать скоротечность времени и погрузиться в бескрайние просторы космоса с музыкой из кинофильма «Интерстеллар», проникнуться пронзительным скрипичным соло из исторической драмы «Список Шиндлера». Будут звучать и саундтреки из таких фильмов как «1+1», «Ла-ла-лэнд» и «Перл Харбор».
ГДК, ул. Ленина, 85. 25 ноября в 18:00. Стоимость билетов 1000—2500 рублей.
В далеком 1980 году, когда рок-музыка в СССР была если не преследуемой, то крайне неодобряемой, появление в Тамбове группы, исполняющей песни в хард-роковых аранжировках, вызвало негодование надзорных органов — и невероятный отклик публики. Концертные записи «Круиза» кочевали из магнитофона в магнитофон, и спустя короткое время группа обрела популярность далеко за пределами Тамбова, а уже в 1982 многие СМИ писали о «Круизе» как о лучшей группе СССР.
Впереди были смены составов, трансформации музыкального стиля, юридические коллизии с названием — но главное, что сегодня «Круиз» продолжает выступать. Группа проповедует ту музыку, которая была написана в 80-е годы — но в современном звучании.
ДК профсоюзов, ул. Льва Толстого, 22. 26 ноября в 19:00. Стоимость билетов 2000—3000 рублей.
Все истории любви заканчиваются в их начале. Соединились судьбы Принца и Золушки, Ромео и Джульетты, Париса и Елены, Тристана и Изольды. А дальше что? Что с ними было бы дальше, если бы им удалось прожить в браке лет 25? А здесь начинается самое интересное…
В ролях: Виктория Тарасова, Сергей Дорогов, Наталья Воронина, Денис Кумохин.
ГДК, ул. Ленина, 85. 20 ноября в 19:00. Стоимость билетов 1300—3200 рублей.
История любви юного принца Зигфрида и прекрасной девушки-лебедя Одетты, омраченная коварным волшебником Ротбартом и его дочерью Одилией, с 19 века и до наших дней продолжает трогать сердца зрителей. Петр Ильич сделал невероятное — создал произведение, где балет и музыка — это единое целое, и выбрал тему любви и измены — а это то, что будет волновать людей вечно.
ДК профсоюзов, ул. Льва Толстого, 22. 22 ноября в 18:30. Стоимость билетов 1000—2000 рублей.
Максим Аверин. «Научи меня жить» (12+)
Максим Аверин — один из популярных актеров России, киноактер, ведущий телешоу, режиссер. Его фильмография насчитывает более 50 фильмов и сериалов.
Моноспектакль «Научи меня жить» обещает расширить представление зрителей о возможностях и таланте этого артиста. Это не творческая встреча, не концерт, — это именно моноспектакль, полноценное театральное действо, продуманная мозаика из музыки, поэзии и прозы, сопровождающаяся звуковой и световой партитурой и видеорядом. В программе: стихи и проза Д. Самойлова, А. Вертинского, В. Маяковского, Р. Рождественского, Б. Пастернака, песни советских и российских композиторов.
ГДК, ул. Ленина, 85. 22 ноября в 19:00. Стоимость билетов 3000—4000 рублей.
Музыкальную мистерию по мотивам сказок народов Приамурья представит хабаровчанам ансамбль «Дальний Восток».
Это история двух влюбленных, на долю которых выпадает множество испытаний. На пути к своему счастью юноша Чориль борется со стихией и попадает в круг превращений, а юная Чольчинай проходит долгий путь духовного взросления, воспитывает в себе мудрость и кротость, верность и преданность своему возлюбленному. Только пройдя все уроки шамана, она сможет заплести заветные косы и стать невестой Чориля.
Краевая филармония, ул. Шевченко, 7. 24 ноября в 18:30. Стоимость билетов 500−1000 рублей.