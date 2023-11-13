07:10 (мск), источник: PrimaMedia.ru
Приморье укрепляет туристические связи с Республикой Беларусь
Развитие взаимодействия края с профильными структурами РБ идет в русле межгосударственных отношений наших стран.
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Делегация Приморского края в составе представителей Агентства по туризму, Туристско-информационного центра Приморского края, компаний-туроператоров и Приморского отделения РСТ посетила Республику Беларусь. 9 ноября в Минске состоялась встреча с руководством Национального агентства по туризму РБ. Главной задачей приморской делегации было закрепить ранее достигнутые результаты во взаимодействии с профильным ведомством дружественного государства и выстроить план на ближайшую перспективу.
В рамках встречи обсуждались перспективы обмена туристическими потоками, специализированные детские туристические программы по территории Республики Беларусь и организация информационных туров в 2024 год. Приморскую сторону интересовала возможность формирования групповых детских туров с целью знакомства с общим героическим прошлым, с военными достопримечательностями Республики Беларусь — Брестской крепостью, музеем Великой отечественной войны в Минске, мемориальным комплексом «Хатынь»
В рамках поездки приморская делегация также посетила производственные мощности компании «МАЗ-Купава», где познакомилась с образцами жилых автоприцепов, автодомов, мобильных туалетов и другой продукцией, которую в настоящее время изготавливает автопредприятие, на перспективу использования ее в Приморском крае.
«В последнее время туристы все больше склоняются к самостоятельным путешествиям, автомобильные туры начинают пользоваться повышенным спросом. Но качественный сервис и комфорт по-прежнему в силе. Поэтому сейчас идет работа по созданию инфраструктуры для автотуризма — придорожных сервисов и стоянок. И посещение Минска дает возможности и для сотрудничества, и для развития придорожной инфраструктуры, и для удовлетворения потребности автотуристов», — уверен руководитель Агентства по туризму Приморского края Арсений Крепский.
Добавим, что 10 ноября в Бресте состоялось подписание соглашения и «дорожной карты» о развитии системного сотрудничества в сфере туризма между Россией и Белоруссией. Документы были подписаны руководителями отраслевых министерств двух государств. Это подчеркивает, что Приморский край в развитии туризма держит правильный курс.
Напомним, что в течение 2022−2023 годов в онлайн-режиме проводились встречи между представителями турбизнеса и сферы гостеприимства двух субъектов. Каждая из сторон представила свои возможности и предложения, обозначила перспективы сотрудничества.