06:03 (мск), источник: АиФ Кузбасc
Билеты подешевели. С оплаты проезда в электричках вернётся кешбэк
Сэкономить можно до 20% от первоначальной стоимости поездки.
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Стоимость билетов на пригородные электропоезда, которые курсируют в Кузбассе, Алтайском и Красноярском краях, Новосибирской и Омской областях, до конца декабря уменьшилась. При оплате через Систему быстрых платежей (СБП) с каждой поездки возвращается в виде кешбэка до 20% первоначальной цены. Максимально 40 рублей за поездку.
Как сообщила директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов НСПК Мария Точилова, есть несколько способов приобрести билет на электричку с выгодой:
оплатив его через чат-бот Пригородной пассажирской компании;
купив в кассе;
в автоматах на станции;
у кассира с переносным терминалом в электричке;
через приложение «РЖД-Пассажирам».
Условие для получения кэшбэка при этом одно: покупка билета должна быть совершена через СБП. Если сделать это с помощью обычной пластиковой банковской карты или карты, которая привязана к мобильному платёжному сервису, тогда со счёта спишется полная стоимость и кешбэк не вернется.
При оплате через СБП, пассажир также оплачивает полную цену, но в течение 3 дней часть потраченных средств поступает обратно на его счёт в виде кешбэка. Для этого нужно заранее зарегистрироваться в программе лояльности в приложении «Привет!» или на сайте: privetmir.ru.
Начальник центра по корпоративному управлению пригородным комплексом РЖД Алексей Белянкин подчеркнул, что в регионах внедряются современные цифровые сервисы для оформления и оплаты проезда в пригородных поездах. Возможность оплаты проездных документов пригородного сообщения с использованием СБП в мобильном приложении «РЖД-Пассажирам» появилась в апреле этого года. Проводятся работы по внедрению СБП в пунктах продажи, а также в пути следования пригородных поездов на переносной контрольно-кассовой технике.
«С внедрением СБП пассажиру предоставляется наиболее широкий выбор способов оплаты проезда, из которых он может выбрать оптимальный для себя», — добавил Белянкин.
Пассажиры, которые оплачивают через СБП сразу несколько билетов, тоже получат кэшбэк. В таком случае сэкономленная сумма вернётся им на счёт сразу за весь осуществлённый платёж, а не за каждый билет в отдельности. В месяц каждый может сэкономить на проезде в электричках до 1 тыс. рублей.
Мария Точилова добавила, что покупка билетов через СБП быстро стала востребованной. За время действия акции жители регионов, в которых она действует, сэкономили в общей сложности свыше 27,5 млн руб.
Узнать подробнее о предложении можно в мобильном приложении «Привет!» и на сайте privetmir.ru.
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