06:20 (мск), источник: АиФ Владивосток
Во Владивостоке более 6 тысяч жителей остались без электричества
В настоящее время ведутся аварийно-восстановительные работы.
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Сегодня около 10.00 произошло непредвиденное событие на электроснабжающих сетях, в результате которого более 6 тысяч местных жителей, проживающих в более чем 30 многоквартирных домах, остались без электричества.
Органы прокуратуры Первореченского района города Владивостока уже приступили к проведению проверки данного инцидента. Главная цель проверки — оценить соблюдение требований законодательства в отношении содержания и обслуживания электросетей, а также нормативных сроков устранения аварийных ситуаций. Кроме того, особое внимание будет уделено защите прав граждан в процессе выставления платежей за потребленные ресурсы.
На данный момент активно проводятся аварийно-восстановительные работы, направленные на восстановление электроснабжения в задействованных домах.