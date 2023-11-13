Тройной удар: врач назвал самые важные прививки

«Пока существует человечество, будут циркулировать вирусы, в том числе респираторные, особенно при снижении температур. Тем более, в нашу популяцию ворвалась новая коронавирусная инфекция: она будет занимать свою нишу наряду с другими вирусами и всегда мутировать. Сочетание особенно опасное, когда циркулируют и ковид, и грипп, и другие ОРВИ, — это характерно для межсезонья. В этих условиях особенно важно соблюдать все меры профилактики», — предупреждает доктор.
Главной профилактической мерой остается вакцинация. При этом, по мнению специалиста, лучше всего сделать сразу две прививки — от гриппа и COVID-19, поскольку человек на фоне осеннего снижения иммунитета может одновременно заразиться несколькими вирусами. Третья прививка — не ежегодная, но тоже важная, поможет избежать осложнений в виде пневмоний — речь о пневмококковой вакцине.
Однако прививаться нужно правильно, настаивает он: на момент вакцинации человек должен быть здоров, до и после прививки важно не переохлаждаться, правильно питаться и избегать стрессов.
Также специалист советует не пренебрегать масками и оксолиновой мазью, употреблять витамины и продукты с высоким содержанием фитонцидов, например, лук и чеснок.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России фиксируется новая волна заболеваемости COVID-19, ситуация расценивается специалистами как начало эпидемии. При этом заболеваемость COVID и гриппом в Крыму не превышает эпидпорога. Что касается гриппа, в этом году в стране актуален самый тяжелый по клиническим проявлениям штамм гриппа H1N1 или «свиной» грипп. По словам Поповой, компоненты для этого штамма содержатся в противогриппозной вакцине.