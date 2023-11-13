Главное
Палестино-израильский конфликт
09:47 (мск), источник: РИА Крым

Тройной удар: врач назвал самые важные прививки

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя — РИА Новости Крым. В условиях межсезонья и среднесуточного перепада температур иммунитет особенно подвержен вирусной угрозе, поэтому уместно комплексно прививаться от гриппа, коронавируса и пневмококка, а также избегать стрессов и правильно питаться. Такие рекомендации в эфире радио «Спутник в Крыму» дал заведующий кафедрой инфекционных болезней Медицинского института имени Георгиевского КФУ Имени Вернадского Искандер Каримов.

Источник: РИА "Новости"

Три важные вакцины

«Пока существует человечество, будут циркулировать вирусы, в том числе респираторные, особенно при снижении температур. Тем более, в нашу популяцию ворвалась новая коронавирусная инфекция: она будет занимать свою нишу наряду с другими вирусами и всегда мутировать. Сочетание особенно опасное, когда циркулируют и ковид, и грипп, и другие ОРВИ, — это характерно для межсезонья. В этих условиях особенно важно соблюдать все меры профилактики», — предупреждает доктор.

Главной профилактической мерой остается вакцинация. При этом, по мнению специалиста, лучше всего сделать сразу две прививки — от гриппа и COVID-19, поскольку человек на фоне осеннего снижения иммунитета может одновременно заразиться несколькими вирусами. Третья прививка — не ежегодная, но тоже важная, поможет избежать осложнений в виде пневмоний — речь о пневмококковой вакцине.

Правила вакцинации

«Сейчас получить прививки еще не поздно. Вакцины от гриппа и ковида обновляются ежегодно в зависимости от циркулирующего штамма. В этом году циркулируют H1N1 (“свиной” грипп) и возможно подходит H3N2 (“гонконгский”) — все структурные части этих вирусов входят в состав новой вакцины».

поясняет Каримов

Однако прививаться нужно правильно, настаивает он: на момент вакцинации человек должен быть здоров, до и после прививки важно не переохлаждаться, правильно питаться и избегать стрессов.

«Для иммунитета важно состояние нервной системы, питания, температурный режим. Стрессы снижают устойчивость организма в целом по многим заболеваниям, в том числе вирусным. Это важно и в поствакцинальный период: если человек привился, а потом всю неделю работает на холоде, употребляет спиртное, плохо ест — выработка антител будет не такой, какой должна быть».

говорит Каримов

Также специалист советует не пренебрегать масками и оксолиновой мазью, употреблять витамины и продукты с высоким содержанием фитонцидов, например, лук и чеснок.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России фиксируется новая волна заболеваемости COVID-19, ситуация расценивается специалистами как начало эпидемии. При этом заболеваемость COVID и гриппом в Крыму не превышает эпидпорога. Что касается гриппа, в этом году в стране актуален самый тяжелый по клиническим проявлениям штамм гриппа H1N1 или «свиной» грипп. По словам Поповой, компоненты для этого штамма содержатся в противогриппозной вакцине.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 'Уверен в себе': в США впали в уныние после поездки Путина
В США готовят армию к захвату контроля над Русской Арктикой
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
здоровье