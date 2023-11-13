06:21 (мск), источник: АиФ Кузбасc
В России изобрели огнестойкую сталь после трагедии в «Зимней вишне»
За прошлый год количество пожаров в торговых центрах и складах только возросло.
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Как сообщает «Газета.Ru», учёные университета МИСИС разработали огнестойкую марку стали для объектов промышленного и гражданского назначения, ТЦ, складов, многоэтажных гаражей и т. п. Острую потребность в таком материале сформировал пожар в «Зимней вишне» в 2018 году.
Сталь выдерживает контрольную температуру 600 около получаса без потери несущей способности. Высокая прочность уменьшит вес конструкций, что сократит время их монтажа. Стоимость металла будет меньше вдвое.
Сейчас идут переговоры с одним из застройщиков об использовании огнестойкого проката на первых этажах жилых домов с социальными объектами.