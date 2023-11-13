Главное
Палестино-израильский конфликт
06:21 (мск), источник: АиФ Кузбасc

В России изобрели огнестойкую сталь после трагедии в «Зимней вишне»

За прошлый год количество пожаров в торговых центрах и складах только возросло.

Как сообщает «Газета.Ru», учёные университета МИСИС разработали огнестойкую марку стали для объектов промышленного и гражданского назначения, ТЦ, складов, многоэтажных гаражей и т. п. Острую потребность в таком материале сформировал пожар в «Зимней вишне» в 2018 году.

Сталь выдерживает контрольную температуру 600  около получаса без потери несущей способности. Высокая прочность уменьшит вес конструкций, что сократит время их монтажа. Стоимость металла будет меньше вдвое.

Сейчас идут переговоры с одним из застройщиков об использовании огнестойкого проката на первых этажах жилых домов с социальными объектами.

 «Немцы мне руки не подали». Бобслеистка Сергеева – о допинге и успехе
Ищите женщину? В Красноярском крае муж убил жену из-за ее вспышек ревности
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта