Насколько опасно хрустеть спиной и шеей, рассказала казахстанский врач

По словам врача, хруст в суставах, включая спину и шею, обычно является нормальным физиологическим процессом и, как правило, не представляет опасности для здоровья. Этот звук происходит при движении суставов и вызван пузырьками газа, которые образуются в суставной жидкости. Он называется «крепитацией» и часто сопровождается ощущением облегчения.
Но, как отметила Улбосын Амиркенова, есть несколько моментов, о которых стоит помнить. К примеру, если хруст сопровождается болью, он может свидетельствовать о проблемах с суставами, связками или мягкими тканями. В таком случае следует обратиться к врачу для более детального обследования.
«Если у вас постоянно хрустит спина или шея при малейших движениях, это может указывать на износ суставов. В этом случае также стоит проконсультироваться с врачом. Попытки активно вызвать хруст в суставах, например, поворачивая голову или крутя спину, могут быть вредными. Это может привести к травмам или износу суставов», — пояснила эксперт.
Кроме того, врач подчеркнула, что иногда хруст в суставах может быть симптомом серьезных состояний, таких как артрит или остеохондроз, поэтому при наличии болей, воспалений или длительных проблем с суставами следует обратиться к специалисту.