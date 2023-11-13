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07:25 (мск), новости Казахстана, источник: Nur.kz

Насколько опасно хрустеть спиной и шеей, рассказала казахстанский врач

Активно хрустеть спиной и суставами вредно. Это может привести к травмам или износу суставов, рассказала NUR.KZ врач ЗОЖ ГП № 4 Алматы Улбосын Амиркенова.

По словам врача, хруст в суставах, включая спину и шею, обычно является нормальным физиологическим процессом и, как правило, не представляет опасности для здоровья. Этот звук происходит при движении суставов и вызван пузырьками газа, которые образуются в суставной жидкости. Он называется «крепитацией» и часто сопровождается ощущением облегчения.

Но, как отметила Улбосын Амиркенова, есть несколько моментов, о которых стоит помнить. К примеру, если хруст сопровождается болью, он может свидетельствовать о проблемах с суставами, связками или мягкими тканями. В таком случае следует обратиться к врачу для более детального обследования.

«Если у вас постоянно хрустит спина или шея при малейших движениях, это может указывать на износ суставов. В этом случае также стоит проконсультироваться с врачом. Попытки активно вызвать хруст в суставах, например, поворачивая голову или крутя спину, могут быть вредными. Это может привести к травмам или износу суставов», — пояснила эксперт.

Кроме того, врач подчеркнула, что иногда хруст в суставах может быть симптомом серьезных состояний, таких как артрит или остеохондроз, поэтому при наличии болей, воспалений или длительных проблем с суставами следует обратиться к специалисту.

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