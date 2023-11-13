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06:45 (мск), источник: АиФ Кузбасc

В Кемерове запретили эксплуатацию спецтехники для уборки снега

Прокуроры обнаружили дефекты у транспорта, которые могли бы образовать коллапс.

В Кемерове прокуроры в рамках проверки запретили эксплуатацию спецтехники для уборки снега.

Так, правоохранители нашли дефекты, при которых использовать технику было нельзя: оказались неисправными рулевое управление и тормозная система. Из-за поломок машины могли не выйти на уборку, и в городе образовался бы коллапс.

В связи с этим прокурор города внёс руководителям подрядных организаций представления, а также напомнил требования закона заму главы Кемерова, начальнику управления дорожного хозяйства и благоустройства.

Благодаря прокурорам подрядчики купили восемь единиц новой техники и приняли ещё 36 сотрудников, чтобы обеспечивать надлежащее содержание автомобильных дорог зимой.

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