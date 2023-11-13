Главное
Палестино-израильский конфликт
09:11 (мск), источник: МК.RU Волгоград

Магнитная буря 13 ноября 2023 года: сила геоатаки на Землю составит 3 балла

Несколько дней подряд, начиная с выходных, на Солнце наблюдались вспышки и выброс плазмы.

Именно они вызвали волну магнитных бурь, и в пике вчера, 12 ноября, их сила достигла критических 6 баллов.

Но по словам астрономов солнечной лаборатории, критический момент уже пройден, сила геошторма снижается, хотя обстановка для метеопатов все еще напряженная.

13 ноября, в понедельник, на Земле ожидается малая магнитная буря. Будет 2 пиковых периода — один с полуночи и до 3.00, второй с 18.00 и до 24.00 (время московское). В эти часы сила геоударов будет равна 3 баллам. Это малые магнитные бури.

Однако в остальное время суток на планете геомагнитная активность снизится примерно до 1−2 баллов. Особенно спокойная обстановка ожидается с 9.00 до 15.00. Активность магнитной сферы снизится до 1 балла.

Метеочувствительным людям специалисты рекомендуют следить за здоровьем, больше отдыхать и гулять, отказаться от жареной, острой пищи, алкоголя.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 В Волгограде пройдет кинофестиваль о героях специальной военной операции
Урок истории для школьников лично провел Андрей Бочаров
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
здоровье