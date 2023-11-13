07:19 (мск), источник: Хабаровский край сегодня
Дикий медведь оценил экологическую тропу в Хабаровском крае
Косолапый впервые посетил поселение Новый Мир в Комсомольском районе.
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Благоустроенную по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» пешеходную экологическую тропу в посёлке Новый Мир Комсомольского района посетил медведь. По словам главы поселения, раньше таёжный хищник к местным жителям не выходил, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Информация о том, что в населённом пункте разгуливает медведь, местные власти получили в час дня воскресенья, 12 ноября. — Мы вместе с ветеринаром отправились на место, увидели следы животного и проинформировали об этом УВД и охотоведов, они как раз занимались поиском медведя в районе, прилегающем к границам нашего посёлка. Специалисты охотничьего хозяйства оперативно прибыли на место и в течении двух часов хищника отловили. К трём часам дня медведя на территории села уже не было, — отметил глава п. Новый Мир Анатолий Мищенко. По его словам, появление дикого зверя стало полной неожиданностью для местных жителей, так как раньше медведь в поселение никогда не заходил.
Как отметили в управлении охотничьего хозяйства Хабаровского края выход медведей к людям возможен вплоть до начала декабря. Сейчас хищники постепенно уходят в зимнюю спячку. Как правило, в северных районах они ещё активны до конца ноября, в южных районах края — до начала декабря.
Охотоведы напоминают, что встретиться с косолапым хищником можно практически везде на территории Хабаровского края. Если вы увидели следы медведя на снегу, значит он где-то рядом — хищник не совершает длительных переходов по глубокому снегу. Не любит таёжный житель и внезапных встреч, от неожиданности он может проявить агрессию. Поэтому передвигаться по лесу лучше компанией и желательно шуметь.
— Если вы всё-таки встретили медведя и незаметно удалиться не получилось, ни в коем случае не бегите! Следует попытаться отогнать зверя громким спокойным голосом, металлическим стуком. И не смотрите ему в глаза, для любого дикого зверя пристальный взгляд — признак готовящейся атаки. Медведь может атаковать, чтобы предотвратить нападение с вашей стороны, — говорится в памятке управления охотничьего хозяйства. Отпугнуть косолапого можно звоном металлических предметов, криками, хлопками, сигнальными ракетами, фальшфейерами. Можно отвлечь внимание медведя вещами — положите перед собой рюкзак, сумку, снасти. Поможет баллон с перцовым составом, распылите его перед самой мордой медведя, желательно направляя струю в глаза и пасть зверя. — Если отвлечь медведя не удалось, а баллона у вас нет, то ложитесь на землю в позу эмбриона или на живот. Сомкните руки на шее и защищайте голову. Притворитесь мертвым. Известно много случаев, когда атакующие медведи теряли всякий интерес к неподвижно лежащему человеку, — написано в памятке Если же медведь начинает вас трепать или грызть — отбивайтесь. Не бойтесь боли, в этот момент вы ее не будете чувствовать. Постарайтесь нанести ему как можно более болезненные удары, бейте по глазам. Даже в самой отчаянной ситуации есть шанс на выживание.