07:03 (мск), источник: АиФ Кузбасc
Из Новокузнецка запустили поезд «Шерегеш-экспресс»
Он будет курсировать в выходные и праздничные дни.
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В минувшие выходные запустили курсирование поезда «Шерегеш-экспресс» из Новокузнецка. Он будет ходить по выходным и праздничным дням.
В составе туристического поезда 4 вагона, а также действуют «пакетные» предложения, которые позволят бюджетно отдохнуть в горах. Подробное расписание электрички мы выкладывали здесь.
Открытие горнолыжного сезона в Шерегеше состоится 18 ноября. Прямо на горе со всеми проведёт разминку олимпийский чемпион-лыжник Александр Бессмертных, который даст старт спуску. На курорте пройдёт первый в стране парад горнолыжных сил. Также в сезоне ждёт много новинок, которые порадуют туристов.