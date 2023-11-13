08:10 (мск), источник: НИА Красноярск
Для жителей Кировского района обустроят большой каток
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Зимнее развлечение появится в сквере за городским Дворцом культуры «Кировский» на правобережье Красноярска.
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В сквере планируется залить каток, установить теплые павильоны для желающих покататься, возвести новогоднюю ёлку и ледяную горку.
«Сейчас специалисты осматривают территорию для заливки катка, решают технические вопросы, а также определяют место под установку теплых павильонов для переодевания», — сообщается в группе в ВКонтакте района.