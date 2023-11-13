07:32 (мск), источник: Комсомольская правда
Снова пробки и гололед: Хабаровский край готовится к удару нового снежного циклона
Южный циклон принесет снегопад в Хабаровский край 16 ноября.
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Несколько дней осталось до нового снегопада в Хабаровском крае. На регион выйдет южный циклон, который принесет не только осадки, но и усиление ветра. При этом температуры воздуха поползут вверх.
ПОГОДА В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ НА НЕДЕЛЮ
Начало недели в Хабаровском крае пройдет без осадков.
Погода в Хабаровском крае начнет портится 16 ноября с выходом глубокого южного циклона. Местами по югу региона пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега и снега. В Хабаровске сохранится погода без существенных осадков.
ПРОГНОЗ В ХАБАРОВСКЕ НА НЕДЕЛЮ
Погода в Хабаровске, по прогнозам синоптиков, ухудшится в конце недели. К жителям краевой столицы циклон придет 17 и 18 ноября. В городе пройдут осадки (местами сильные) в виде мокрого снега и снега. Ветер усилится до 20−25 метров в секунду.
Единственный плюс — с приходом циклона станет теплее. Например, в Хабаровске ночью будет −2−7 градусов, днем воздух может прогреться до 0 градусов. Не исключено, что выпавший снег будет таять, поэтому на дорогах и тротуарах может образоваться гололед.
— В этом году климатическая зима на юге края наступила раньше обычного. Обычно она приходит в начале второй декады ноября. Но этот месяц — переходный, поэтому возвраты тепла с осадками еще возможны, — сказал в эфире РАДИО КП (88,3 FM) Никита Перерва, ведущий синоптик отдела долгосрочных прогнозов «Дальневосточного УГМС».
Прогноз еще будет уточняться.