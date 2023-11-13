07:33 (мск), новости Казахстана, источник: КазТАГ
Умер Болат Назарбаев
Алматы. 13 ноября. КазТАГ — Умер Болат Назарбаев — родной брат экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, сообщает Bes.media.
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«Источники BES.media подтвердили эту информацию (о смерти Болата Назарбаева — КазТАГ)», — говорится в сообщении в понедельник.
Ранее сообщалось о резком ухудшении состояния здоровья брата экс-президента.
Болат Назарбаев родился 23 марта 1953 года в селе Шамалган Карасайского района Алматинской области. С 1997 года возглавлял холдинг BN Invest. В 2016 году он основал общественный фонд «Салиқалы ұрпақ». В том же году был награжден орденом «Парасат».
С именем Болата Назарбаева связывают монопольный захват активов в ряде стратегических отраслей, а также рейдерские атаки и другие действия компрометирующего характера.