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07:33 (мск), новости Казахстана, источник: КазТАГ

Умер Болат Назарбаев

Алматы. 13 ноября. КазТАГ — Умер Болат Назарбаев — родной брат экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, сообщает Bes.media.

Источник: Фото из открытых источников

«Источники BES.media подтвердили эту информацию (о смерти Болата Назарбаева — КазТАГ)», — говорится в сообщении в понедельник.

Ранее сообщалось о резком ухудшении состояния здоровья брата экс-президента.

Болат Назарбаев родился 23 марта 1953 года в селе Шамалган Карасайского района Алматинской области. С 1997 года возглавлял холдинг BN Invest. В 2016 году он основал общественный фонд «Салиқалы ұрпақ». В том же году был награжден орденом «Парасат».

С именем Болата Назарбаева связывают монопольный захват активов в ряде стратегических отраслей, а также рейдерские атаки и другие действия компрометирующего характера.

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