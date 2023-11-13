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08:02 (мск), источник: МК.RU Красноярск

Смотровую площадку на Столбах построят за 388 тысяч рублей

Был объявлен победитель торгов для строительства смотровой на скале в нацпарке «Красноярские Столбы».

Источник: МК.RU Красноярск

В Красноярске выбрали подрядчика, который займется строительством смотровой площадки на скале «Ермак» в нацпарке «Красноярские Столбы». Ранее на сайте госзакупок писали, что начальная цена контракта — 652 тысячи рублей. В итоге компания-победитель ООО «СНТ» предложила цену в два раза ниже — 388 тысяч рублей.

Теперь выбранный подрядчик должен установить стелу в виде скамьи на расстоянии 1 км от чаши Гранитного карьера на высоте 270 метров. Материалы на гору нужно будет поднимать вручную. Работы должны быть выполнены в течение 20 дней.

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