08:02 (мск), источник: МК.RU Красноярск
Смотровую площадку на Столбах построят за 388 тысяч рублей
Был объявлен победитель торгов для строительства смотровой на скале в нацпарке «Красноярские Столбы».
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В Красноярске выбрали подрядчика, который займется строительством смотровой площадки на скале «Ермак» в нацпарке «Красноярские Столбы». Ранее на сайте госзакупок писали, что начальная цена контракта — 652 тысячи рублей. В итоге компания-победитель ООО «СНТ» предложила цену в два раза ниже — 388 тысяч рублей.
Теперь выбранный подрядчик должен установить стелу в виде скамьи на расстоянии 1 км от чаши Гранитного карьера на высоте 270 метров. Материалы на гору нужно будет поднимать вручную. Работы должны быть выполнены в течение 20 дней.