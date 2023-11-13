07:33 (мск), источник: АиФ Кузбасc
ХК «Кузбасс» одержал юбилейную 800-ю победу в истории клуба
С 6 ноября по 30 марта пройдёт Чемпионат России по хоккею с мячом.
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Как сообщает пресс-служба ХК «Кузбасс», в минувшие выходные клуб одержал юбилейную 800-ю победу в истории, обыграв новосибирский «Сибсельмаш» со счётом 6:2.
Мы писали, что с 6 ноября 2023 года по 30 марта 2023 года в Ледовом Дворце «Кузбасс» пройдёт Чемпионат России по хоккею с мячом. Кузбасская команда начала сезон в ранге вице-чемпиона России и уже выиграла трёх соперников.
6 ноября состоялась игра с казанским «Ак Барс-Динамо», которых кузбасская команда обыграла со счётом 11:1. 9 ноября она играла с мурманским «Мурманом» (счёт 12:3 в нашу пользу).