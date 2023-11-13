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08:57 (мск), источник: АиФ Уфа

В Башкирии распродают автомобили должников по цене от 123 тыс. рублей

Торги запланированы на декабрь.

В декабре с молотка уйдут крупные партии автомобилей должников, следует из информации на сайте torgi.gov.

В списке встречаются лоты по весьма привлекательным ценам:

— «Лада Гранта» 2012 года выпуска, начальная цена продажи: 124,8 тыс. рублей;

Hyundai Accent 2007 года выпуска, 222,2 тыс. рублей;

—Skoda Octavia 2013 года выпуска, 632,6 тыс. рублей;

—Chevrolet Lacetti 2008 года выпуска, 288 тыс. рублей;

— BMW X3 2004 года выпуска, 593,5 тыс. рублей;

Renault Logan 2019 года выпуска, 565,4 тыс. рублей;

—Nissan Note 2011 года выпуска, 549,1 тыс. рублей;

—Audi A5 2008 года выпуска, 932,5 тыс. рублей;

—Renault Kaptur 2019 года выпуска, 1,531 млн рублей.

—Toyota Land Cruiser 2010 года выпуска, 2,262 млн рублей.

С полным список реализуемого имущества можно ознакомиться на сайте торгов.

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