07:57 (мск), источник: Коммерсантъ
В метро Екатеринбурга с 13 ноября изменили расписание движения поездов
В Екатеринбурге с 13 ноября изменился график движения поездов в рабочие дни. При этом расписание для выходных дней осталось без изменений.
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Об этом сообщила пресс-служба метрополитена.
Согласно расписанию, поезда начнут ходить до открытия станций в 06:00. С понедельника по пятницу состав с конечной станции «Проспект космонавтов» до «Ботанической» будет отправляться в 05:53, последний — в 00:02. От «Ботанической» первый поезд поедет в 05:56, последний отправится в 00:04.
Напомним, в 2024 году в Екатеринбурге планируют внедрить систему оплаты проезда по биометрии. Подобная система оплаты проезда заработает в городе впервые.