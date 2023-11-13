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Палестино-израильский конфликт
09:37 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии растет число ковид-заболевших

Количество заболевших коронавирусом за последние сутки увеличилось в Башкирии до 130 человек, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

Источник: Башинформ

Всего в республике с начала пандемии заболели свыше 375,7 тысячи человек.

«В стационарах сейчас получают необходимое лечение 136 человек, 91 из которых — пожилые люди. Амбулаторно лечатся 1578 человек, из них 711 пациентов — старше 60 лет», — подчеркнули в минздраве Башкирии.

С начала пандемии выписаны с выздоровлением почти 367,9 тысячи жителей. 115 из них — за последние сутки.

Напомним, ранее «Башинформ» писал о том, что глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в этом сезоне прививка от коронавируса не нужна.

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