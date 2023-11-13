09:19 (мск), источник: Калининград.Ru
В Калининградской области прогнозируют пасмурную и дождливую рабочую неделю
Со среды возможны заморозки по ночам.
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В Калининградской области прогнозируют пасмурную рабочую неделю. Во все дни ожидается небольшой дождь. Скорость ветра не превысит трёх метров в минуту.
По данным Гидрометцентра РФ, с понедельника по среду температура воздуха днём составит 10, в четверг и пятницу — +4…6°С. Ночью в начале недели столбик термометра покажет +4…2°С, со среды — всего +1…0°С.