09:29 (мск), источник: Комсомольская правда
Самарская область попала в топ направлений для винного туризма
Путешественники любят дегустировать вино в Самарской области.
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Самарская область вновь попала в десятку лучших направлений. Путешественники, любящие дегустировать вино, часто посещают регион.
По информации сервиса бронирования жилья для отдыха «Твил.ру», на первом месте в списке лучших направлений для винного туризма оказался Крым, его выбрали 52% опрошенных. На втором месте — Краснодарский край, на третьем месте — Дагестан, на четвертом — Северная Осетия. За Волгоградскую область проголосовали 9%, за Ставропольский край — 8%. Самарская область заняла 10 место.
Эксперты отмечают, что именно в Самарской области виноград не перезревает, поэтому его кислотность не падает.