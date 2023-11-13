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09:17 (мск), источник: Комсомольская правда

В ЗАГСе назвали имена, которые давали воронежским детям более 80 лет назад

Их давали еще в довоенное время.

Источник: Комсомольская правда

Управление ЗАГС по региону поделилось списком имен, которые были популярны в Воронежской области еще 80 лет назад. Ими назвали еще в довоенное время — с 1935 по 1940 год.

Мальчикам как правило давали такие: Алексей, Иван, Александр, Семён, Михаил, Владимир, Георгий, Виктор, Вячеслав и Василий. А малышкам-девочкам — Мария, Анна, Александра, Ольга, Татьяна, Нина, Раиса, Галина, Зинаида, Евдокия и Валентина.

Также детей называли Тимофей, Захар, Степан, Дмитрий, Прасковья, Антонина, Митрофан, Серафима и Светлана. Многие из имен популярны у родителей в наше время.

Были и не совсем обычные. Например, сокращенно от Владимир Ленин называли иногда мальчиков Владиленами.

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