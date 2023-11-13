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09:19 (мск), источник: Комсомольская правда

Снег с дождем ожидаются на рабочей неделе в Воронежской области

Также синоптики прогнозируют минусовую температуру ночью.

Сейчас в Ричмонде: Ричмонд: +4° 1 м/с 71% 768 мм рт. ст. +8°
Источник: Комсомольская правда

На предстоящей рабочей неделе жители региона ощутят, что зима не за горами. Станет заметно холоднее. Мороза пока не обещают, зато возможен снег с дождем. Это следует из предварительного прогноза регионального Гидрометцентра.

Итак, в понедельник, 13 ноября, в Воронеже и области продолжат идти небольшие дожди. При этом температура воздуха будет колебаться от +5 до +10 градусов.

Во вторник, 14 ноября, ночью местами по региону похолодает до 0. А днем немного потеплеет до +4… +9 градусов по области и +5…+7 в Воронеже. Дождь на время прекратиться.

И по новой начнет лить уже в среду, 15 ноября. Ночью снова термометры могут опуститься до 0, а днем потеплеет до +4… +9 градусов.

В четверг, 16 ноября, заметно похолодает. Температура воздуха днем упадет до +2… +4 градусов. Возможны дожди со снегом.

В пятницу, 17 ноября, днем ожидается +1. Будет пасмурно, также возможен дождь со снегом.

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