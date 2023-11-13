09:24 (мск), источник: Нижегородская правда
Небольшой снег ожидается в Нижнем Новгороде в конце недели
Температура воздуха опустится до −3.
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Небольшой снег ожидается в Нижнем Новгороде в конце недели. Температура воздуха опустится до −3. Об этом сообщает Яндекс Погода.
При этом начало недели будет пасмурным и дождливым. В понедельник, 13 ноября, пройдет небольшой дождь. Температура воздуха днём составит +5°…+7°, ветер южный 5,6 м/сек.
Во вторник, 14 ноября, днём будет +4°…+5°. Также прогнозируется небольшой дождь. Ветер юго-западный, 5,4 м/сек.
В среду, 15 ноября, температура воздуха днём ожидается +2°…+4°. Ветер юго-западный, 2,2 м/сек. Днём пройдет небольшой дождь, который вечером и ночью сменится снегом.
В четверг, 16 ноября, утром продолжится снегопад. Днём будет пасмурно, температура воздуха 0°. Ветер сменит направление на северо=западное, 1,7 м/сек.
В пятницу, 17 ноября, днём ожидается −3°, пройдёт небольшой снег. К ночи прояснится и похолодает до −6°. Ветер северный 3,2 м/сек.