08:45 (мск), источник: АиФ Кузбасc
В Кедровке отремонтируют фонтан за 8 млн рублей
Власти объявили аукцион.
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Как пишет А42, в парке Победы Кедровки (г. Кемерово) отремонтируют фонтан за 7,8 млн рублей. Сейчас власти ищут подрядчика.
У фонтана восстановят трубопроводы водоснабжения, покроют поверхность тротуарной плиткой, восстановят наружную облицовку. Также рядом с фонтаном смонтируют светильники. Всё это должно быть выполнено до 30 июня 2024 года.
А журналисты novokuznetsk.su посчитали, что кузбасские чиновники потратили на стенд региона международной выставке-форуме «Россия» 22,7 млн бюджетных рублей. Однако сумма оказалась далеко не самой большой среди других муниципалитетов — Новосибирская область отдала за стенд 33 млн рублей, Сахалинская — почти 24 млн, а Санкт-Петербург — 28 млн.