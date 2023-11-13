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09:53 (мск), источник: Комсомольская правда

Три магнитные бури ожидаются на следующей неделе в Омской области

Первую бурю омичам стоит ждать уже в следующую среду.

Сейчас в Ричмонде: Ричмонд: +4° 1 м/с 71% 768 мм рт. ст. +8°

В Омской области на следующей недели ожидаются сразу три магнитных бури.

Специалисты прогнозируют слабые магнитные бури 22, 24 и 25 ноября. Кроме того, магнитосфера будет возбужденной 23 и 26 ноября, что ничего хорошего не сулит метеозависимым омичам.

Отметим, в дни магнитных бурь следует оградить себя от стрессов и нагрузок. Специалисты рекомендуют пить как можно больше воды и употреблять меньше соли и спиртных напитков.

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