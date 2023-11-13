09:53 (мск), источник: Комсомольская правда
Три магнитные бури ожидаются на следующей неделе в Омской области
Первую бурю омичам стоит ждать уже в следующую среду.
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В Омской области на следующей недели ожидаются сразу три магнитных бури.
Специалисты прогнозируют слабые магнитные бури 22, 24 и 25 ноября. Кроме того, магнитосфера будет возбужденной 23 и 26 ноября, что ничего хорошего не сулит метеозависимым омичам.
Отметим, в дни магнитных бурь следует оградить себя от стрессов и нагрузок. Специалисты рекомендуют пить как можно больше воды и употреблять меньше соли и спиртных напитков.