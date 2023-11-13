09:06 (мск), новости Узбекистана, источник: Uznews
В середине недели температура повысится до +27 градусов
Синоптики рассказали о погоде в Узбекистане на предстоящей рабочей неделе.
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По данным Узгидромета, в понедельник днем на всей территории Узбекистана ожидается небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Температура воздуха будет в пределах +13…+18 градусов.
Сухая погода сохранится в течение всей рабочей недели. В начале недели местами возможен туман.
Температура воздуха будет день ото дня подниматься, и во второй половине рабочей недели в дневные часы воздух прогреется до +21…+24, по югу местами до +25…+27 градусов. Ночная температура к концу недели повысится до +7…+10 градусов.
Такой температурный фон на 5−8 градусов превышает климатическую норму для середины ноября.
В Ташкенте