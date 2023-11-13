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09:06 (мск), новости Узбекистана, источник: Uznews

В середине недели температура повысится до +27 градусов

Синоптики рассказали о погоде в Узбекистане на предстоящей рабочей неделе.

Сейчас в Ричмонде: Ричмонд: +4° 1 м/с 71% 768 мм рт. ст. +8°
Источник: Uznews

По данным Узгидромета, в понедельник днем на всей территории Узбекистана ожидается небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Температура воздуха будет в пределах +13…+18 градусов.

Сухая погода сохранится в течение всей рабочей недели. В начале недели местами возможен туман.

Температура воздуха будет день ото дня подниматься, и во второй половине рабочей недели в дневные часы воздух прогреется до +21…+24, по югу местами до +25…+27 градусов. Ночная температура к концу недели повысится до +7…+10 градусов.

Такой температурный фон на 5−8 градусов превышает климатическую норму для середины ноября.

В Ташкенте 13—17 ноября осадков не ожидается. К 16—17 ноября температура воздуха повысится до +21…+23 днём и до +8…+10 — ночью.

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