На трассе между Челябинском и Троицком полностью остановят движение

Ограничения введут в Еткульском районе, около посёлка Сары.
— В связи с проведением работ по установке модульного пешеходного перехода на 43-м километре автомобильной дороги А-310 Челябинск — Троицк — граница с Республикой Казахстан будет введено временное ограничение движения транспортных средств, — сообщили в управлении.
Во вторник, 14 ноября, с 22:00 до 23:00 на участке ограничат скорость, а с 23:00 до 23:40 полностью остановят движение. Далее с 23:40 и до 00:40 следующего дня вновь будет действовать ограничение скорости.
Водителям рекомендуют учитывать эту информацию при планировании своих маршрутов.
Узнать о состоянии проезда, а также сообщить о нештатной ситуации на федеральных трассах в Челябинской области можно по круглосуточному телефону дежурно-диспетчерской службы ФКУ Упрдор «Южный Урал» — 8 (351)266−65−63 (звонок бесплатный) и +7 982 331 37 84 (Telegram).
Ранее на трёх трассах в Челябинской области, в том числе и на А-310, установили светодиодное освещение. Дорожники рассчитывают, что благодаря этому поездки станут более комфортными и безопасными.