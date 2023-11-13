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11:11 (мск), источник: Комсомольская правда

Жители Куйтунского района простятся с земляком, погибшим в зоне СВО

В зону проведения спецоперации мужчина отправился в июле.

Источник: Reuters

В селе Харик Куйтунского района состоится прощание с 32-летним военнослужащим Владимиром Юрьевичем Рулёвым, погибшим в ходе проведения СВО. Об этом сообщает пресс-служба администрации Куйтунского района.

В 2008 году Владимир Рублев окончил 9 классов и пошел работать строителем. Он помогал строить храм в селе Большой Кашелак.

— Он был исполнительным, трудолюбивым и доброжелательным человеком, приходил на помощь всем, кто в ней нуждался. Создал семью, в которой сейчас без отца воспитывается дочь, — сообщают в администрации.

В июле 2023 года заключил контракт и отправился в зону проведения спецоперации. Погиб 4 ноября. Прощание с военнослужащим состоится 13 ноября.

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