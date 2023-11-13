11:03 (мск), источник: Комсомольская правда
В Красноярском крае министр экологии рассказал о работе инспекторов в дни НМУ
Режим «черного неба» в двух городах края ввели в пятницу 10 ноября.
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В Красноярском крае новый министр экологии Владимир Часовитин рассказал о качестве воздуха в дни НМУ. Он заявил, что все жалобы жителей были отработаны.
Так, инспекторы министерства обследовали гаражные боксы в Октябрьском, Железнодорожном, Свердловском, Советском и Кировском районах. С владельцами гаражей были проведены профилактические беседы. Им пояснили, что в дни НМУ печки углем топить лучше не стоит.
Всего в Красноярске выявили 24 источника выбросов за прошедшие выходные. В Минусинске таких объектов нашлось 14.
Режим НМУ ввели в Красноярске и Минусинске в пятницу 10 ноября. Столица региона снова попала в топ самых грязных городов мира. В рейтинге IQAir Красноярск опередили только индийский город Колката и индонезийская Джакарта.
Режим «черного неба» в Красноярске сняли 13 ноября в семь часов утра. В Минусинске он будет действовать до 19:00.
Напомним, людям с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы специалисты рекомендуют не выходить из дома и не открывать окна, когда в городе вводят режим НМУ.