Главное
Главные новости 13 ноября
11:03 (мск), источник: Комсомольская правда

В Красноярском крае министр экологии рассказал о работе инспекторов в дни НМУ

Режим «черного неба» в двух городах края ввели в пятницу 10 ноября.

Источник: Комсомольская правда

В Красноярском крае новый министр экологии Владимир Часовитин рассказал о качестве воздуха в дни НМУ. Он заявил, что все жалобы жителей были отработаны.

Так, инспекторы министерства обследовали гаражные боксы в Октябрьском, Железнодорожном, Свердловском, Советском и Кировском районах. С владельцами гаражей были проведены профилактические беседы. Им пояснили, что в дни НМУ печки углем топить лучше не стоит.

Всего в Красноярске выявили 24 источника выбросов за прошедшие выходные. В Минусинске таких объектов нашлось 14.

Режим НМУ ввели в Красноярске и Минусинске в пятницу 10 ноября. Столица региона снова попала в топ самых грязных городов мира. В рейтинге IQAir Красноярск опередили только индийский город Колката и индонезийская Джакарта.

Режим «черного неба» в Красноярске сняли 13 ноября в семь часов утра. В Минусинске он будет действовать до 19:00.

Напомним, людям с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы специалисты рекомендуют не выходить из дома и не открывать окна, когда в городе вводят режим НМУ.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 «Не выдержало сердце»: Звезды молятся за Отара Кушанашвили
Военная спецоперация на Украине 13 ноября 2023: прямая онлайн-трансляция
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
экология