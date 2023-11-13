14:36 (мск), источник: Живем в Нижнем
Народные приметы на 14 ноября: чего нельзя делать, чтобы не было беды
Кому нужно съесть куриное сердце и прятаться от лунного света?
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14 ноября верующие вспоминают чудотворцев Косму и Дамиана, в народном календаре — Кузьминки осенние. Дата известна и как Курячий праздник. В этот день наши предки старались строго следовать правилам, помогавшим сохранить мир и деньги в доме, а также избежать сглаза и порчи. Многие традиции дошли до наших времен.
Народные приметы на 14 ноября: что нельзя делать
На Руси 14 ноября считалось днем, в который не стоит решать вопросы, связанные с отношениями. Во-первых, существовали риски поругаться с близкими людьми и даже нажить себе врагов. Чтобы этого не произошло, лучше ни с кем не спорить и не доказывать свою правоту. Амурные дела также есть смысл отложить на более благоприятный момент. Объяснения в любви, сватовство и свадьбы в этот день счастья не принесут. Брачный союз окажется недолговечным: он распадется из-за взаимных упреков и измен.
Дата, как следует из названия, прочно связана с курами. Приготовив блюда из мяса этих птиц, ни в коем случае не выбрасывайте кости и сердца. В противном случае можно столкнуться со страшными болезнями, излечить которые будет очень и очень сложно. То же касается и яичной скорлупы. 14 ноября такие отходы следует закопать в землю у дома.
Неудачным является день и для финансовых вопросов. Если вы накопили крупную сумму и планируете отнести ее в банк или потратить на что-то нужное, не спешите. Сейчас вы сможете принять не самое верное решение, о котором вскоре пожалеете. Возьмите себе на раздумья хотя бы сутки. Это поможет сделать правильный выбор, и вы не лишитесь капитала.
Хоть серьезные покупки 14 ноября на Руси считались делом опрометчивым, сходить в магазин или на рынок все-таки можно, но только за самым необходимым. Например, пополнить запасы продуктов или приобрести одежду в этот день не возбраняется.
Если на улице вам встретится нищий, можно подать ему милостыню. При этом на Руси считалось, что неимущим в этот день нельзя смотреть в глаза. Согласно поверьям, эти люди могут сглазить вас. Кстати, гораздо безопаснее делиться с нуждающимися не деньгами, а, например, едой или предметами первой необходимости.
Вечером 14 ноября нужно обязательно закрывать окна и двери. Лунный свет может негативно повлиять на здоровье ваших близких, а девушек может еще и лишить красоты.
Те представительницы слабого пола, которые пока не встретили свою судьбу, не должны приниматься за шитье или вязание на Кузьминки. Если они случайно поранятся иглой или спицей, то не видать им жениха еще целый год. Замужним женщинам заниматься рукоделием можно.
Народные приметы на 14 ноября: что можно делать
14 ноября — день, когда нужно прислушиваться к своим мыслям. Вам в голову могут прийти неожиданные идеи, которые способны изменить вашу судьбу. Их нужно запомнить, но не спешить воплощать в жизнь в тот же миг.
Также в эту дату возрастает вероятность увидеть вещий сон. Проснувшись утром, вспомните, что вам пригрезилось, можете даже записать. В течение месяца ночные видения могут исполниться. Главное — никому о них не рассказывайте.
Свободные девушки и молодые люди в старину знакомились с представителями противоположного пола, но в любви объясняться не спешили. 14 ноября они могли отправиться в гости или провести время в компании, присмотреться друг к другу. День хорошо подходит для знакомств: если вы и не встретите свою судьбу, то имеете все шансы завести новых друзей.
Хорошей приметой этого дня является употребление в пищу куриного мяса и яиц. В прежние времена хозяйки непременно подавали на стол блюда, приготовленные с использованием этих продуктов. Считалось, что таким образом у всех домашних будет хорошее здоровье. Старикам и малым детям предписывалось съесть куриное сердце. Наши предки верили, что оно придаст сил и избавит от хворей.
Приметы о погоде на 14 ноября
Если деревья еще не расстались с листвой к Кузьминкам, зима будет затяжной, а весна — холодной. Урожай в следующем году окажется скромным.
Если 14 ноября будет хорошая погода, то и декабрь с январем окажутся теплыми. Заметив, что реки покрылись льдом к этой дате, люди в старину считали, что оттепелей не будет до самого марта.
Именинники 14 ноября
14 ноября именины отмечают Кузьма, Денис, Иван, Сергей и Петр. Также поздравить нужно Александра, Якова и Елизавету.