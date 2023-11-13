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09:23 (мск), источник: АиФ Кузбасc

В Новокузнецке умерла заслуженная учительница РФ Валентина Норец

Валентина Харитоновна воспитала плеяду педагогов, ученых, руководителей, директоров школ.

В Новокузнецке на 85 году жизни скончалась почётная гражданка города, заслуженный учитель РФ и отличник народного просвещения Валентина Норец. 27 лет она была заместителем председателя комитета образования и науки.

«Валентина Харитоновна была и моим учителем. Ещё в студенчестве стала моим наставником, педагогом, позже в первые годы в должности Главы города я часто обращался к Валентине Харитоновне за советами. Выражаю соболезнования близким и коллегам Валентины Харитоновны Норец. Пусть отдохнёт ее душа с миром, а мы продолжим стремиться к тем же ценностям и идеалам, которые она воплотила в своей жизни», — пишет Сергей Кузнецов.

Валентина Норец, как он продолжает, воспитала плеяду педагогов, учёных, руководителей, директоров школ, которые стали движущей силой системы образования Новокузнецка.

Прощание с ней состоится 14 ноября в 12:00 в Новокузнецком драматическом театре.

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