09:31 (мск), источник: Новая Кубань
Паромная переправа между Крымом и Кубанью не работала почти сутки из-за непогоды
Причиной приостановки водного транспорта стал сильный ветер.
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Между Краснодарским краем и Республикой Крым после теракта на Крымском мосту прошлой осенью была возобновлена работа Керченской паромной переправы. Водный транспорт ежедневно выполняет перевозки грузовиков. Однако время от времени из-за непогоды работа переправы приостанавливается.
Так, вчера, 12 октября, стало известно о временном прекращении работы паромной переправы на Керченском проливе. Судна перестали ходить между регионами примерно в 10 часов утра в воскресенье. Как рассказал в личном телеграм-канале министр транспорта Республики Крым Николай Лукашенко, причиной этого стало ухудшение погоды, а именно усиление ветра.
Паромы не ходили между Кубанью и соседней республикой почти сутки. Их движение было возобновлено спустя более 20 часов — лишь утром в понедельник.
Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, Керченская переправа продолжила работу в штатном режиме сегодня в 06:30. В региональном главке ведомства уточнили, что за это время в очереди скопилось более 70 грузовиков.