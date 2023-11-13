10:01 (мск), источник: РИА "Воронеж"
Итоги недели. Что важного произошло в Воронежской области с 6 по 12 ноября
Самые значимые события региона — в одном материале.
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Мы продолжаем подборку самых важных и интересных событий минувшей недели. О том, что случилось в Воронежской области с 6 по 12 ноября, — в одном материале.
Проверка недели
В пятницу, 10 ноября, губернатор Александр Гусев осмотрел таможенный терминал площадью около 1,8 тыс. кв. м в особой экономической зоне промышленно-производственного типа «Центр». Объект заработает 1 декабря 2023 года. Благодаря таможенной инфраструктуре резиденты смогут получить нулевую процентную ставку на таможенные платежи и нулевой НДС на ввоз товара в ОЭЗ «Центр».
Глава региона также проверил ход работ по благоустройству первой очереди Петровской набережной. Александр Гусев отметил, что подрядчик придерживается обновленного графика: работы будут завершены к 15 декабря. Все сложности, с которыми исполнитель сталкивается при проведении работ, оперативно решаются.
Реакция недели
В понедельник, 6 ноября, стало известно, что два беспилотных летательных аппарата обнаружили и обезвредили в Воронежской области. Губернатор Александр Гусев сообщил, что пострадавших и разрушений на земле нет и подчеркнул, что держит ситуацию в регионе под личным контролем. Он поблагодарил военнослужащих, охраняющих воздушное пространство Воронежской области и напомнил жителям о том, как следует вести себя при обнаружении беспилотника.
Природное явление недели
В ночь на понедельник, 6 ноября, жители Воронежской области могли наблюдать редкое для региона явление — северное сияние. Его было видно в разных районах области, а также в областном центре. Воронежцы сняли на фото природное явление и опубликовали снимки в социальных сетях. По словам специалистов, появление северного сияния связано с магнитными бурями. В сообществе любителей астрономии Astro Alert пояснили, почему свечение было необычного красного цвета.
Поддержка недели
Более 270 млн рублей (в том числе, 150 млн рублей — из бюджета области) направлено на обеспечение жильем молодых семей в 2023 году: это позволило улучшить жилищные условия 445 молодым семьям. На сегодня мерами господдержки воспользовалась 441 молодая семья.
В 2024 году на эти цели запланировано направить аналогичную сумму. Кроме того, в 2023 году на предоставление жилья детям-сиротам было предусмотрено более 1 млрд 137 млн рублей, что позволило купить 401 квартиру.
Как сообщили в областном министерстве строительства, в 2024 году пока планируется приобрести 389 квартир.
Наряду с этим стало известно, что Международную выставку-форум «Россия» в Москве до апреля 2024 года посетят 1,5 тыс. воронежских школьников. Поездкой наградят лучших представителей региона — ребят, занимающих активную жизненную позицию.
Поручение недели
Губернатор Александр Гусев поручил внимательно следить за освоением средств по национальным проектам в Воронежской области. На сегодня в регионе реализуются 46 региональных проектов в рамках 12 нацпроектов. В 2023 году общий объем финансирования составляет 33 млрд рублей. Из общей суммы освоен 61% средств.
Награждение недели
Губернатор Александр Гусев вручил воронежцам государственные и областные награды. Их получили 24 представителя различных сфер — от промышленности до медицины, а также деятели культуры, сотрудники органов власти, ветераны. Глава региона подчеркнул, что все награды заслуженны.
Глава Бутурлиновского района Юрий Матузов передал губернатору Александру Гусеву грамоту Федерации лыжных гонок России. Грамота за подписью президента федерации, трехкратной олимпийской чемпионки Елены Вяльбе, присуждена главе региона за организацию на высоком уровне соревнований финала Кубка России по лыжероллерам этой осенью в Бутурлиновке, а также за популяризацию здорового образа жизни, пропаганду физической культуры и спорта в Российской Федерации.
Кроме того, первый заместитель губернатора Воронежской области — руководитель аппарата губернатора и правительства Воронежской области Сергей Трухачев удостоен медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Государственная награда присвоена с формулировкой «за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу».
Заместитель губернатора Воронежской области Дмитрий Маслов также получил благодарность Президента России Владимира Путина. Глава государства отметил его трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу на прежнем посту — в должности главы администрации Новоусманского района. Награду Дмитрию Маслову вручил губернатор Александр Гусев.
Проект недели
Три зеркальных очистных сооружения для новой сети ливневой канализации построят на Петровской набережной в Воронеже. Их разместят на участке от Вогрэсовского до Чернавского моста. Очистные сооружения будут принимать дождевую и талую воду, очищать ее, а затем выпускать в водохранилище. В настоящее время проект проходит госэкспертизу.
Городские власти отмечают, что новые объекты органично впишутся в общий облик обновленного пространства благодаря внешнему виду.
Анонс недели
Проходящий масштабную реконструкцию стадион «Факел» в Воронеже будет сдан в эксплуатацию к 1 июня 2024 года. Решение было принято на совещании, которое губернатор Александр Гусев провел с белорусскими строителями. Таким образом, «огнеопасные» доиграют текущий сезон РПЛ на Центральном стадионе профсоюзов (ЦСП), а следующий начнут на новой домашней арене.
Глава региона также сообщил, что сразу после окончания работ на стадионе «Факел» начнется реконструкция Центрального стадиона профсоюзов. При поддержке губернатора Александра Гусева и областного бюджета в Воронеже появится мини-гостиница, в которой смогут бесплатно проживать люди с ограниченными возможностями. Она станет дополнением действующего учебно-производственного центра для людей с инвалидностью — «Цеха № 1».
Матч недели
В субботу, 11 ноября, воронежский «Факел» провел домашний матч с ЦСКА. Встреча состоялась в рамках 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) и завершилась боевой ничьей со счетом 1:1. На матче присутствовало 13 447 зрителей.
Спортивные достижения недели
Воспитанница воронежской спортшколы № 22 Марина Яндиева стала чемпионкой мира по универсальному бою. Соревнования прошли в Новосибирске. Кроме того, двукратной победительницей первенства мира стала Валерия Мусихина среди девушек в возрастной категории 12−13 лет. Всего в соревнованиях участвовали спортсмены из 36 стран мира.