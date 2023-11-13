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10:04 (мск), источник: Нижегородская правда

Нижегородская «училка» Татьяна Гартман поправила ошибку в речи Гарика Харламова

Учитель русского языка обратила внимание на один из эпизодов юмористического шоу.

Нижегородская «училка» Татьяна Гартман обнаружила ошибку в речи российского комика Гарика Харламова. Об этом блогер рассказала в своем telegram-канале.

Учитель русского языка обратила внимание на один из эпизодов юмористического шоу, где Харламов попросил комика Алексея Щербакова разыграть по телефону собеседника с предложением организовать мужской эскорт.

Однако в своей речи он допустил ошибку, произнеся «эКскорт» вместо «эскорт». Нижегородка пояснила, что буква «К» лишняя. При этом Щербаков аналогичной оплошности не допустил и произнес слово верно.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что Татьяна Гартман рассказала в эксклюзивном интервью о нетуристических местах в Нижнем Новгороде и о том, чем нижегородцы отличаются от одесситов.

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