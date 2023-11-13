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10:00 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

Площадь в центре Екатеринбурга закрыли для строительства ледового городка

Последний день работы ледового городка — 14 января.

В Екатеринбурге с 13 ноября закрыли парковку на площади 1905 года. На территории началось возведение новогоднего ледового городка. Пока снег и лед не заготовлен и не завезен, строители будут готовить деревянные конструкции горок и других элементов.

Парковка на центральной площади, согласно постановлению главы Екатеринбурга Алексея Орлова, будет закрыта более двух месяцев — до 21 января 2024 года.

Напомним, ледовый городок в центре уральской столицы планируют открыть 29 декабря. На обустройство новогодней сказки направят более 24 миллионов рублей.

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