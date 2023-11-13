10:53 (мск), источник: Комсомольская правда
В Красноярске учителей пригласили поучаствовать в битве хоров
Заявку можно подать до 20 ноября.
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Красноярские учителя сразятся в битве хоров. О проведении конкурса объявили в мэрии. Главное условие — нужен коллектив минимум из 12 человек.
Отборочный этап конкурса стартует уже скоро. Он пройдет с 22 по 27 ноября. Коллективы выступят на сцене перед жюри, которое выберет 30 лучших педагогических хоров. Они пройдут в основной этап конкурса. В финал попадут только десять лучших.
Продолжительность выступления не должна превышать четыре минуты. Песни должны быть на русском языке и исполнять их надо вживую. Фонограмма не подойдет. Ведь конкурс — это еще и возможность позаниматься с профессиональными педагогами по вокалу. Подать заявку на участие можно по этой ссылке.
Добавим, что в прошлом году на отборочный этап заявилось 164 коллектива. Лучшим в итоге признали хор педагогов из гимназии № 13.