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10:15 (мск), источник: Татарстан 24

В Набережных Челнах ликвидируют разворот на трассе М-7

К такому решению пришли из-за высокой аварийности.

В Набережных Челнах ликвидируют разворот через разделительную полосу на км 1043+950 трассы М-7 «Волга». Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ «Волго-Вятскуправтодор».

Маневры разворота могут быть осуществлены через транспортную развязку в разных уровнях на км 1043+700 или через организованный разворот в одном уровне на км 1042+720.

К такому решению пришли из-за высокой аварийности. В прошлом году рядом с этим участком произошло 3 ДТП, в которых погиб человек, еще 8 пострадали.

Ранее мы писали, что в этом году приступили к строительству моста через Монастырскую протоку в жилом массиве Отары. Работы планируют завершить в 2024 году.

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