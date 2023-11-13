10:46 (мск), источник: Комсомольская правда
Расскажем, как изменились цены на бензин в Иркутске 13 ноября
Цены на бензин за неделю в Иркутске остались на прежнем уровне.
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Цены на топливо в Иркутске не меняются уже две недели. Только на одной из заправок заметно небольшое снижение цен. Об этом сообщает редакция «ИрСити».
— За неделю не поменялась стоимость АИ-95 и АИ-92. Бензин по-прежнему стоит 51,18 и 56,50 рубля. АИ-100 — 73,40 рубля, а дизельное топливо остается на уровне 66,80 рубля, — пишут в редакции.
Стабильные цены сохраняются и на остальных АЗС. Исключением стала одна заправка, где бензин АИ-100 подешевел на рубль — с 74,40 до 73,40 рубля, при этом остальное топливо осталось в прежней ценовой категории.
Напомним, ранее КП-Иркутск писала о том, что родители девятиклассников сдали ОГЭ по обществознанию в Тайшетском районе Иркутской области.