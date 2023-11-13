10:43 (мск), источник: НИА Красноярск
Картошку и свеклу с нитратами нашли в Красноярском крае
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Овощи выращивали в Березовском районе на территории предприятия ООО «Возрождение».
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Превышение содержания нитратов в картофеле специалисты краевого Россельхознадзора обнаружили еще в августе текущего года. Предприятие выращивало овощ в 3 км от Березовки на площади 59 га. В октябре провели повторную проверку.
«Установлено, что в течение вегетационного сезона предприятием при выращивании картофеля и свеклы были нарушены регламенты применения агрохимикатов, установленных по результатам государственных регистрационных испытаний», — сказано в сообщении ведомства.
На аграриев завели административное дело за нарушение правил применения пестицидов. По статье ООО «Возрождение» могут оштрафовать на 100 тысяч рублей или приостановить работу предприятия на 90 суток.