Около 25 тысяч рабочих мест появится благодаря проекту комплексного развития территории в САО

Инвестор проведет реорганизацию территории бывшего завода «МиГ» на севере Москвы. По итогам реализации проекта будет создано около 25 тысяч новых рабочих мест.
«Договор о комплексном развитии территории заключен с компанией на 26 лет. В течение этого времени инвестор должен провести редевелопмент территории в районе Беговой общей площадью 63,55 гектара. Объем вложений в реализацию проекта может составить не менее 300 миллиардов рублей, а ежегодный бюджетный эффект оценивается в 12 миллиардов рублей. Благодаря реорганизации площадки будет создано около 25 тысяч новых рабочих мест», — рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Ранее о комплексном развитии этой территории сообщил Сергей Собянин. Подлежащая редевелопменту территория находится в районе Ленинградского проспекта, 1-го Боткинского проезда и улицы Маршала Шапошникова. В шаговой доступности расположена станция метро «Динамо».
«Согласно проекту здесь планируется возвести свыше 2,3 миллиона квадратных метров различной недвижимости. Вместо устаревших объектов и недействующих производственных площадей предусмотрено строительство современного жилого квартала со всей необходимой инфраструктурой. Здесь возведут жилье общей площадью свыше 1,4 миллиона квадратных метров, из них более 30 тысяч квадратных метров — для целей программы реновации. Также инвестор построит общественно-деловые и социальные объекты площадью около 940 тысяч квадратных метров, включая детские сады, школы, здание городской поликлиники, физкультурно-оздоровительный комплекс», — отметил Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества города Москвы Максим Гаман.
Он также добавил, что на территории появятся отделение полиции, банки, офисы и магазины.
В рамках программы комплексного развития территорий создают многофункциональные городские кварталы, где на месте бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков строят комфортное жилье, дороги, а также всю необходимую инфраструктуру. Сейчас в Москве в разных стадиях реализации находится 188 проектов КРТ общей площадью около 2,45 тысячи гектаров.
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