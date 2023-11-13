09:55 (мск), источник: АиФ Кузбасc
Горняки «Коксового» максимально производительны на новом экскаваторе
Угольщики улучшили на новом экскаваторе месячные показатели по отгрузке породы из одного забоя.
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Горняки разреза «Коксовый» Распадской угольной компании (РУК) улучшили на новом экскаваторе месячные показатели по отгрузке породы из одного забоя. Вместо 255 тыс. кубометров породы они погрузили 293 тыс. кубометров — плюс 15% к плану.
Максимального результата достиг экипаж машинистов экскаватора в составе Павла Другова, Сергея Шульги, Сергея Паршукова и Артема Казадаева. Горняки работали на дизельно-гидравлического экскаваторе SANY, который используется на разрезе с марта 2023 года.
Специалисты механической службы предварительно провели диагностику и регулировку всех узлов экскаватора, заменили расходные материалы. Производственная служба разреза своевременно подготовила забоя к работе. 90-тонные БелАЗы, которые стандартно работают вместе с экскаватором Sany, заменили на 130-тонные. Это позволило сократить циклы погрузки и увеличить производительность. В результате за месяц горняки перегрузили 38 тысяч кубометров породы сверх плана, сэкономив 9 рабочих смен.
Разрез «Коксовый» — самое молодое предприятие РУК, образованное в 2017 году как участок открытых горных работ шахты «Распадская-Коксовая». Сейчас разрез завершил первую стадию проекта по обновлению техники, укомплектовав собственный парк экскаваторов, бульдозеров, автосамосвалов, грейдеров и другой техники. Производственная мощность предприятия — 2 миллиона тонн угля в год. Здесь добывается уголь дефицитных марок ОС и КС.
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