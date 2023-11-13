Главное
Главные новости 13 ноября
10:41 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

На предстоящей неделе в Хабаровске снова мокрый снег и гололедица

В связи с приходом южного циклона сроки ледостава на Амуре значительно сдвигаются.

Сейчас в Ричмонде: Ричмонд: +7° 1 м/с 61% 768 мм рт. ст. +7°
Источник: Хабаровский край сегодня

На предстоящей неделе в Хабаровском крае ожидается резкая перемена погоды. Морозы сменятся небольшими положительными температурами, в край придет южный циклон.

 — В ближайшие три дня на территории края ожидается погода без существенных осадков, только на севере 14 ноября пройдет небольшой снег, а 16 ноября уже на юге ожидаются осадки в виде мокрого снега, — рассказывает ведущий синоптик отдела долгосрочных прогнозов хабаровского Гидрометцентра Никита Перерва. — Будет наблюдаться ветер юго-западный, юго-восточный 5−10 метров в секунду. Температура ночью 14 и 15 ноября −13…-18, в горах до −20 и ниже. 16 ноября ночью станет теплее −9…-14, в горах сохранятся морозы до −20 и ниже. Днем температура воздуха составит 14 и 15 ноября −1…- 6, местами — 10 и ниже, 16 ноября мы ожидаем повышение температур до +3…-2 градусов. На севере сохранятся слабо отрицательные температуры, в горах до −12…-15 градусов.

В конце этой недели 17 и 18 ноября в край придет южный циклон, который принесет осадки в виде мокрого снега, местами сильного. На дорогах ожидается снежный накат. Циклон выносит с собой много тепла, а потому температуры будут повышаться, ночные до — 2…-3, днем будет около 0, усилится ветер до 15−20 метров в секунду.

Такое повышение температуры — не аномальное явление, для ноября характерны подобные выходы южных циклонов с большим количеством осадков. Хотя в первой декаде ноября уже выпала месячная норма осадков. — В Хабаровске до 16 ноября осадков мы не ожидаем, — говорит Никита Перерва. — Будет стоять умеренно морозная погода. Ночь на 14 ноября будет самой холодной, столбик термометра опустится до — 18 градусов, потом ночные температуры установятся на уровне — 12…-15, а дальше начнется потепление, днем 14 ноября −7, 15 ноября — 5, а уже 16 ноября до — 1 градуса. В пятницу и субботу в краевом центре ожидаются осадки, это будет снег, днем 17 ноября сильный, 18 ноября снег продолжится. Температура воздуха ночью −3…-6 градусов, днем 17 ноября около 0, 18 ноября несколько подморозит до 0 …-2. Ветер усилится до 15−20 метров в секунду.

В воскресенье погода в Хабаровске начнет улучшаться, если и будет снег, то уже небольшой, ночью температура воздуха −7, днем −2 градуса. В связи с циклоном сроки ледостава на Амуре сдвигаются, лед на реке предположительно встанет 26 ноября, плюс минус три дня.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 На предстоящей неделе в Хабаровске снова
МегаФон протестировал новейшую российск
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта