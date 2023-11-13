10:32 (мск), источник: Newslab.ru
В Красноярском крае за последние годы показатель рождаемости снизился в 1,5 раза
Уполномоченный по правам ребенка в Красноярском крае Ирина Мирошникова назвала причины сокращения рождаемости.
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В Красноярском крае за последние восемь лет показатель рождаемости снизился в 1,5 раза. Об этом на демографическом форуме сообщила уполномоченный по правам ребенка Ирина Мирошникова. Она отметила, что показатель снизился с 41,2 тысяч до 26,4 тысяч детей в год.
Также уполномоченная сообщила, что в Красноярском крае серьезно увеличился показатель абортов — на 26 тысяч рождений приходится 9 тысяч абортов. Более трети беременностей заканчивается их прерыванием.
«О какой демографии можно говорить. В числе причин — отсутствие работы, жилищные проблемы, желание “жить для себя”», — цитирует Ирину Мирошникову «Коммерсант».
Среди причин, влияющих на снижение рождаемости, также выделили распространенность заболевания бесплодием у женщин и мужчин (каждая 88 женщина в крае не может иметь ребенка), увеличение в течение последних 6 лет на 8,8% числа разводов, недостаточность школ и детских садов, отсутствие условий для занятия большинства детей бесплатно спортом и отсутствие действенных мер поддержки рождаемости в регионе.