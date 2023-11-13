10:25 (мск), источник: Комсомольская правда
Жители могут расслабиться: затяжные работы на одном из мостов Владивостока завершили спустя полтора года
Во Владивостоке открыли движение после затянувшейся реконструкции столетнего Казанского моста.
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Во Владивостоке закончили ремонтировать Казанский мост, расположенный над железнодорожными путями. Работы по реконструкции старейшего перехода на Эгершельде планировали завершить еще к концу 2022 года, но сроки сдвинулись из-за обнаруженных в ходе демонтажа бесхозных электросетей.
Мост полностью готов к эксплуатации. В ходе работ проведено усиление несущих конструкций балок пролетного строения с помощью композитных материалов, обновлены дорожное покрытие и ограждения моста, об этом сообщает пресс-служба «РЖД».
К слову, мостовой переход над железнодорожным парком станции Владивосток был построен в 1910 году и является древнейшим сооружением столицы Дальнего Востока.
Напомним, что реконструкции Казанского моста начались летом 2022 года, завершить планировалось до начала 2023 года, но не удалось из-за сложностей, которые возникли с обнаружением электросетей. На сроки повлияли и отрицательные температуры из-за которых невозможно было возвести монолитные бетонные конструкции.