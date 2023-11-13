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10:58 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

Как записаться к врачу в Петербурге. Полезные телефоны и ссылки

К большинству врачей-специалистов можно записаться только на приёме терапевта. Поэтому следует сначала записаться к нему.

Источник: Аргументы и факты

Записаться на приём к врачу в Петербурге можно несколькими способами — воспользовавшись телефоном или через интернет.

Важно помнить, что для приёма к врачам-специалистам сначала потребуется направление врача-терапевта (то есть для начала следует записаться на приём к нему). Напрямую Вас могут записать лишь к хирургу, инфекционисту, гинекологу и урологу. В детских поликлиниках можно найти прямые номерки к ЛОРу и офтальмологу. Это сделано для того, чтобы исключить ошибку пациента, самостоятельно определяющего, какой ему нужен специалист — в этом ему поможет терапевт.

1. Телефон.

  • записаться к врачу можно, позвонив по номеру «122» — через Единую информационно-справочная службу. Пациента запишут на приём к специалистам поликлиники, к которой он прикреплён;
  • по телефону единого контактного центра детского и взрослого поликлинических отделений: +7 (812) 246−73−03. Сделать это можно в будние дни с 08:00 до 20:00 и в субботу с 09.00 до 15.00. В воскресенье служба не работает;
  • по телефону поликлиники, к которой прикреплён пациент. Нужные номера можно найти по этой ссылке или скачать полный список здесь. Стоит обратить внимание, что в некоторых учреждениях телефоны справочной и службы записи к врачу — разные.

Несколько полезных номеров, которые пригодятся в экстренной ситуации:

  • 112 (единый номер службы спасения для звонков с сотовых телефонов в экстренных ситуациях — звонить можно без сим-карты, без денег на счёте, с заблокированной клавиатурой телефона);
  • 103 (вызов скорой помощи с мобильного телефона).

Списки номеров телефонов экстренной медпомощи по районам Петербурга:

2. Интернет.

Если у желающего записаться на приём к специалисту есть личный кабинет, необходимо авторизоваться, зайти в него и выбрать необходимые услуги. Сделать это можно и без авторизации — выбрав нужное медучреждение по району, где зарегистрирован желающий попасть к врачу, или по полису ОМС. При выборе района в раскрывающемся списке следует найти нужное учреждение, а затем — необходимую услугу или специалиста. В отдельном окне откроется расписание его свободных для записи «окон».

Для записи потребуются авторизация, номер полиса ОМС и прикрепление к поликлинике. Если прикрепления нет, можно обратиться в регистратуру ближайшей по месту жительства организации с полисом ОМС или прикрепиться через ГосУслуги.

На портале имеется возможность записаться самому, записать ребёнка или другого взрослого. Если записываете не себя, потребуется ввести его данные: ФИО, дату рождения, номер полиса ОМС и СНИЛС (для несовершеннолетнего). Далее нужно будет выбрать поликлинику, врача и время для визита.

К слову, в этом году бесплатно проверить здоровье могут все граждане, родившиеся в 1984, 1987, 1990, 1993, 1996, 1999, 2002 или 2005 годах. А для жителей Петербурга старше 40 лет диспансеризация проводится ежегодно. Чтобы записаться на неё, можно обратиться в регистратуру выбранного медучреждения, на портал Госуслуг, «Здоровье петербуржца» или в районный кол-центр.

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