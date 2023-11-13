11:21 (мск), источник: Комсомольская правда
«Он не сидит в соцсетях»: обвиняемая в съемке и распространении порно блогерша из Иркутска рассказала о новом муже
В Иркутске блогершу осудят за распространение порнографии в мессенджере.
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«Самый скандальный и обсуждаемый блогер Иркутска» — так себя в соцсетях называет 25-летняя Светлана Авантаж. «Прославиться» девушке помогло внимание со стороны полиции. Раскрепощенная барышня не первый год вовлекала аудиторию полуобнаженными фотографиями и эпатажными историями, к примеру, об отношениях с женатым мужчиной. Но не так давно Авантаж поймали за распространением порнографии с собственным участием. Цена вопроса составляла несколько тысяч рублей.
— Было заведено уголовное дело по статье «Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов», — сообщали тогда в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. — В ходе обыска следователи изъяли у подозреваемой сотовый телефон, на который производилась съемка и администрировался канал, сим-карту, а также банковскую карту.
На днях пользователи соцсетей обсуждали, что в столице Приангарья осудили местную жительницу за похожее преступление. Девушке назначили лишение свободы на срок 2 года условно, с испытательным сроком 2 года. Жители Иркутска были уверены, что речь идет именно о Светлане Авантаж. Однако блогер опровергла эту информацию корреспонденту «Комсомолки». Заседание по ее делу назначено только на конец ноября 2023 года, сообщают в Октябрьском районном суде Иркутска.
— Я действительно нарушала закон, — заявила она во время интервью телеканалу «ТИВИСИ». Также в прямом эфире оскандалившаяся брюнетка поделилась радостью — после череды проблем с правоохранительными органами ей сделали предложение руки и сердца. О том, как избранник относится к прошлому любимой — в материале КП-Иркутск.
«Было скучно сидеть дома»
— Я довольно откровенный блогер, у меня был приватный канал, и меня за это наказали, — признается начинающая актриса фильмов для взрослых. — Почему я его создала? Честно говоря, думала, обойдет стороной. В Москве есть такие же откровенные блогеры. Конечно, не такие «крупные», как Лерчек, и не такие «маленькие», как я. Но почему-то их не наказывают…
Изначально свой блог она начала вести во время пандемии коронавируса.
— Было скучно сидеть дома, — объясняет Авантаж.
Количество ее подписчиков составляет почти 75 тысяч. Однако хейтеров у пикантных фото и видео не меньше, чем поклонников.
При этом тот самый канал, где размещался интимный контент, Светлана уже не ведет. Запрещено. Но это не заставило девушку сменить курс. Придуманные ею новые варианты для заработка, заметим, тоже с пометкой «18+»…
«Муж меня очень любит»
Раскрыла во время интервью Авантаж и подробности личной жизни: рассказала, что месяц назад вышла замуж. Правда имя супруга, а также то, чем он занимается, осталось в тайне.
— Мы познакомились благодаря общим знакомым, — ответила, не уточняя подробностей, где, когда и при каких обстоятельствах, Светлана. — У него обычная жизнь и обычная работа. Он не сидит в социальных сетях и абсолютно не касается моей публичной жизни. Муж очень любит и поддерживает меня.
Ранее в блоге она поделилась, что не планирует возвращаться к прошлому, связанному с порнографией.