10:35 (мск), источник: АиФ Новосибирск
На 74-м году жизни скончалась драматург из Новосибирска Нина Садур
Не стало драматурга, прозаика и сценариста из Новосибирска Нины Садур.
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Этим поделилась дочь сибирячки Екатерина Садур в социальных сетях.
12 ноября в Москве скончалась из-за продолжительной болезни российская писательница Нина Садур.
Драматург родилась 15 октября 1950 года в Новосибирске. В 27 лет в «Новосибирских огнях» вышла ее первая публикация. А в 80-х годах писательница поехала в Москву, чтобы поступить в Литературный институт.
В столице Нина Садур написала пьесу «Чудная баба», которая стала популярной у театральных подмостков. А затем известность получили и работы «Ехай», «Панычка», «Мистификация», «Красный парадиз». Также популярностью пользовались сборники рассказов «Чудесные знаки», «Злые девушки», «Вечная мерзлота».
Литературные критики часто хвалили пьесы писательницы. Их привлекали необычные маргинальные герои.
Материальная составляющая не была главной целью прозаика. Она могла мыть полы в одном из столичных театров, чтобы заработать деньги на еду. Также известно, что женщина не любила и нищету и богатство, так как в них есть что-то постыдное.
В последние годы жизни Нина Садур работала в роли сценариста над сериалом «Ростов папа», «Дневник убийцы». Она также написала часть блоков для «Таксистки».