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14:01 (мск), источник: Клопс.ru

Кто сторожит удачу: народные приметы на 14 ноября

На Кузьминки отмечали профессиональный праздник кузнецы.

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14 ноября в народном календаре — осенние Кузьминки. «Клопс» собрал приметы на этот день.

В старину на Кузьминки отмечали свой профессиональный праздник кузнецы. В этот день хозяева опасались оставлять жилище пустым, чтобы счастье не ушло из дома. Кроме того, не следовало смотреть в глаза нищему, подавая милостыню — считалось, что так можно подарить ему свою удачу.

Девушкам на Кузьминки нельзя грустить, а то они могут не найти суженого весь год. Заниматься вязанием и шитьём тоже не стоит, поскольку это может вызвать проблемы со зрением.

Приметы, связанные с погодой:

  • Если на Кузьминки выпадет снег, весной будет большой разлив;
  • Если день тёплый, не стоит ждать холодной зимы;
  • Если дороги в грязи — то морозы не начнутся до декабря;
  • Куры не прячутся от дождя — осадки будут длительными;
  • Петух стоит на одной ноге — скоро ударят морозы.

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