14:01 (мск), источник: Клопс.ru
Кто сторожит удачу: народные приметы на 14 ноября
На Кузьминки отмечали профессиональный праздник кузнецы.
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14 ноября в народном календаре — осенние Кузьминки. «Клопс» собрал приметы на этот день.
В старину на Кузьминки отмечали свой профессиональный праздник кузнецы. В этот день хозяева опасались оставлять жилище пустым, чтобы счастье не ушло из дома. Кроме того, не следовало смотреть в глаза нищему, подавая милостыню — считалось, что так можно подарить ему свою удачу.
Девушкам на Кузьминки нельзя грустить, а то они могут не найти суженого весь год. Заниматься вязанием и шитьём тоже не стоит, поскольку это может вызвать проблемы со зрением.
Приметы, связанные с погодой: