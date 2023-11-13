13:08 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону
Почему донской митрополит Меркурий назвал юмор опасным?
Митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий заявил, что юмор может быть опасен. Заявление было сделано в ходе телепередачи «Сугубо личное».
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Что имел ввиду владыка и какие его яркие высказывания цепляли общественность, выяснял Rostov.aif.ru.
Юмор «наш» и «их».
Донской митрополит признал, что чувство юмора имеет право на существование у верующих людей. Он считает, что такое качество является признаком интеллектуально развитого человека.
«Духовный человек — это рассудительный, разумный и интеллектуальный. Юмор — признак интеллектуального человека, когда он может с иронией относиться к явлениям жизни, выявляя казусы, над которыми можно посмеяться», — отметил Меркурий в разговоре.
Владыка подчеркнул, что иногда юмор может быть опасным.
«Иногда бывает очень сложно провести грань между юмором, сарказмом, издевательством, высмеиванием и так далее, всем тем, что может оскорбить и унизить человека. Юмор такое обоюдоострое оружие. Настоящим юмором обладает человек, который может смеяться над собой».
Он также обратил внимание на разницу в восприятии юмора между россиянами и американцами — в том числе русскими эмигрантами. В качестве примера он приводит падающего человека в фильме (к примеру, Чарли Чаплина).
«Русский человек понимает, что герой мог сильно ушибиться, а американцы “лежат”. Юмор — характеристика культуры. Если человек образованный и начитанный, понимающий традиции языка, то юмор будет тонким и аккуратным».
Сам глава епархии признался, что предпочитает «тонкий юмор».
От уныния помогут чётки.
Меркурий часто отличается яркими высказываниями. Например, ранее он назвал уехавших из России и критикующих страну артистов шпаной.
«Предательство Родины — это грех. Изменяя Родине, ты предаёшь весь свой народ. Я не стал бы давать этим людям духовной оценки, потому что духовной составляющей в их поступках нет. Как у нас один товарищ записал обращение к российскому народу. Кто ты? Президент, депутат, лидер? Шпана. Здесь нужна психиатрическая экспертиза», — рассказал Меркурий.
Кроме того, он назвал способы, которыми можно бороться с унынием и депрессией. Они зависят от человека — к каждому нужен свой подход.
«Одному человеку нужно сказать: “Послушай, друг мой, жизнь продолжается, ты жив, а пока человек жив, у него есть надежда все исправить”», — считает владыка. Для других, по мнению владыки, подойдёт напоминанием об окружающих людях, в другом случае — физический труд. Крайней мерой он считает физическое воздействие.
«Иногда боролись старцы так, брали четки и по мордасам. Тоже очень хорошо от уныния помогает», — считает Меркурий. Однако в первую очередь он призвал поговорить по душам.